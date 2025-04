Mancini è arrivato a Bogliasco anche un po' per risolvere il 'giallo' sul suo ruolo. Con un post di ieri (martedì 8) su X, l'ex Ct aveva spiegato di non essere coinvolto direttamente nella Samp: "Smentisco un mio ruolo di consulente o consigliere o head of performance della Sampdoria. Sono il primo tifoso e spero che possa risolvere i suoi problemi. Spero di tornare al più presto al mio lavoro di allenatore". Mancini, quindi, non è né dirigente né consulente, ma un amico della Samp, che si è messo a disposizione per dare una mano in un momento difficile. Basta guardare al nuovo staff di lavoro del club, però, per capire chi può averlo selezionato, tracciando la strada insieme a Manfredi per questa rivoluzione.