Evani: "La Samp è un regalo, io qui per aiutarla"

Al centro sportivo di Bogliasco i blucerchiati hanno presentato il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo. "Per me è un onore essere tornato qui -le parole di Evani - Non ci ho pensato due volte ad accettare, è quasi un regalo, come ho detto al presidente, e spero di restituirlo". SAMP, MANCINI A BOGLIASCO: LA GIORNATA

Il giorno dopo la visita a Bogliasco di Roberto Mancini, arriva quello delle presentazioni ufficiali: del nuovo allenatore blucerchiato Alberico Evani e del nuovo direttore sportivo, Andrea Mancini, chiamati da subito -con lo staff composto dall'altro grande ex Attilio Lombardo e da Angelo Gregucci, a dare una svolta alla stagione, con una classifica di Serie B complicata e la sfida di sabato contro il Cittadella allo stadio Ferraris da preparare in pochi giorni. Ed Evani non ha nascosto l'emozione di tornare a Genova, dove ha giocato quattro stagioni dal 1993 al 1997. "Non mi aspettavo di arrivare qui da primo allenatore, mi sarebbe piaciuta un’opportunità ma questa credo sia un’opportunità che non ho mai pensato di avere. È quasi un regalo, l’ho detto al Presidente, voglio restituirlo. Si dice tutto è difficile prima di diventare facile, dovremo lavorare per farlo diventare facile. Ho detto ai ragazzi ‘siete in B, ma il pubblico non è da serie A ma da Champions League’. Dobbiamo meritarlo quel pubblico, speriamo sia la molla".

Evani: "Ambiente straordinario e gruppo positivo" "Per me è un onore poter tornare in una società dove sono stato tantissimi anni fa -ha esordito Evani- Nonostante venissi dal Milan ho trovato un ambiente straordinario, ho ricevuto tanto affetto dai tifosi, che me l’hanno sempre dato. Quando mi hanno proposto questa opportunità non ci ho pensato due volte, chiaro che la squadra abbia dei problemi, ma vorrei poterla aiutare per tirarsi fuori da questa situazione. Chiaro che i ragazzi hanno delle difficoltà, perché non sarebbero in questa situazione: ho trovato un gruppo positivo, dal primo giorno ho visto disponibilità e impegno, mi hanno sorpreso positivamente. Nonostante la classifica non lo dimostri, è una squadra che sta bene, che è a posto e che è allenata. Ha una pesantezza mentale, quando sei preoccupato e hai paura le gambe sembrano più lente rispetto alla condizione fisica, ma mi sembra che lo spirito sia quello giusto, speriamo di aver visto bene. Abbiamo ancora qualche giorno per poterci lavorare, i ragazzi sono consapevoli di queste ultime 6 partite e del loro peso, gli ho detto di concentrarsi su quello che devono fare, cercheremo di apportare qualche modifica. Stiamo lavorando, nessuno chiaramente può fare miracoli in poco tempo, ma mi affido alla disponibilità e intelligenza dei ragazzi, ho visto un gruppo positivo, a volte manca quella ‘sana ignoranza’ che serve per fare risultati, anche sporchi a volte. Il tempo è limitato, non abbiamo tanti margini di errore. Dobbiamo sfruttare ogni partita, fare risultato sabato ci permetterebbe di lavorare con entusiasmo dopo".

Evani e il ruolo di Mancini: "Amico della Samp" “Roberto ha sottolineato di essere amico del presidente ma è amico della Sampdoria -ha detto Evani a proposito della visita del Mancio e del suo ritorno a Bogliasco- Se la sente nell’anima. Vedere così la Sampdoria gli fa male nell’anima, qualche indicazione è arrivata anche da lui, spera noi si riesca a fare questa impresa". E sul nuovo staff blucerchiato, così simile a quello della Nazionale targata Mancini: "Speriamo di avere lo stesso peso avuto con la Nazionale, perché il rapporto di amicizia, questo feeling dello staff va trasmesso ai ragazzi. Anche in Nazionale non eravamo i più bravi, lo siamo diventati, diventando un tutt’uno. È quello che dobbiamo fare qui. Tornando non ho solo pensato a Luca Vialli ma anche al presidente (Mantovani, ndr)".