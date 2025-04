Terzo cambio di proprietà in casa Spezia. La società di Thomas Roberts con sede negli Stati Uniti, RAM Spezia Holdings LP, ha acquisito l'intero capitale sociale dello Spezia Calcio, diventando così unico azionista. Cambiamenti in arrivo anche nel Consiglio di Amministrazione del club, con Charlie Stillitano che assumerà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Grandi novità per lo Spezia: è stato annunciato il nuovo proprietario della squadra. Il club ligure passa nelle mani della società dell’imprenditore statunitense Thomas Roberts. RAM Spezia Holdings LP ha acquisito l'intero capitale sociale dello Spezia Calcio, diventano così l'unico azionista. Si tratta del terzo cambio di proprietà per lo Spezia nel 2025. Solo nello scorso mese di febbraio Platek aveva ceduto la squadra al gruppo Fc32 dell'australiano Francis. Ha commentato così Thomas Roberts, il nuovo proprietario: "Si tratta di una sfida molto importante e anche di una grande opportunità per sviluppare le potenzialità dello Spezia Calcio e valorizzare ancora la sua storia. L'obiettivo è quello di un percorso nuovo e stabile in un sistema sportivo molto complesso, augurando a tutti noi di raggiungere i migliori traguardi sul campo nel minor tempo possibile".