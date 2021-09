Il Vicenza conferma Di Carlo: squadra in ritiro

Dopo "una profonda analisi della difficile situazione", la società biancorossa ha confermato la fiducia all'allenatore: toccherà a lui dare una svolta dopo le tre sconfitte consecutive in campionato. La squadra intanto andrà in ritiro

Il Vicenza ha deciso di dare ancora fiducia a Mimmo Di Carlo , allenatore che siede sulla panchina biancorossa da giugno 2019 e che ha guidato la squadra alla promozione dalla Serie C alla Serie B nel 2020. Dopo il 12^ posto ottenuto lo scorso campionato, quest’anno la squadra ha iniziato la nuova Serie B nel peggiore dei modi, con tre sconfitte in altrettante partite . Una situazione che ha messo la panchina di Di Carlo a forte rischio, prima della definitiva nuova fiducia arrivata con una nota ufficiale diramata dal club: "La società LR Vicenza comunica che al termine di una profonda analisi della difficile ed imprevista situazione sportiva creatasi, ha deciso di confermare la fiducia all’allenatore Domenico Di Carlo , alla guida tecnica della Prima Squadra", si legge. Il Vicenza, ricordiamo, nei giorni scorsi ha sondato diversi allenatori: dall’ex Cittadella Venturato (che ha declinato la proposta) a Pasquale Marino, passando per Corini e Massimo Oddo. Ora la decisione di continuare ancora con Di Carlo.

Squadra in ritiro

leggi anche

Serie B, tutti gli acquisti e le cessioni

Nello stesso comunicato viene annunciato anche che la squadra, per provare a uscire al più presto dalla crisi, andrà in ritiro a partire da giovedì: "La società ha altresì deciso che la squadra e lo staff tecnico, a partire dalla giornata di giovedì 16 settembre, osserveranno un ritiro per preparare al meglio le sfide di campionato contro Pisa e Spal e per ricercare la concentrazione e la compattezza di gruppo, necessarie per invertire il trend di queste prime giornate di campionato. Fino alla gara in programma sabato contro il Pisa, nessun tesserato rilascerà dichiarazioni alla stampa".