Serie B, il programma della decima giornata

Non solo la Serie A scenderà in campo per il turno infrasettimanale, ma anche la Serie B. La decima giornata si aprirà mercoledì con un doppio anticipo. Alle ore 18.00 il Cosenza, reduce da tre partite senza successi, ospiterà la Ternana che ha vinto quattro degli ultimi cinque match disputati. Alle ore 20.30, invece, il Monza farà visita al Vicenza, penultimo in classifica con soli tre punti.

Il resto del programma si disputerà giovedì. Tre match si giocheranno alle ore 18: riflettori puntati sullo stadio Rigamonti per Brescia-Lecce. La squadra di Pippo Inzaghi, seconda in classifica, ha dimenticato le sconfitte contro Como e Perugia grazie alla vittoria nel derby lombardo con la Cremonese. I pugliesi, quarti a un punto dal Brescia, sono reduci da otto risultati utili consecutivi. Allo stesso orario si giocheranno Alessandria-Frosinone e Ascoli-Spal. Alle ore 20.30, tra le altre, toccherà alla capolista Pisa - che ha vinto uno solo degli ultimi quattro match disputati - impegnata contro la Cremonese. Spazio anche a Crotone-Benevento, con i campani che inseguono l'ottavo risultato utile di fila, Cittadella-Parma (la squadra di Maresca non vince dal 12 settembre), Como-Pordenone e Perugia-Reggina.