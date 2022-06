La giornata più bella e importante della loro vita, Cristian ed Elena l’hanno voluta vivere in quella che è sempre stata la loro seconda casa: lo stadio Alberto Braglia di Modena . I due sfegatati tifosi gialloblù hanno infatti voluto celebrare le loro nozze nello stadio della loro squadra del cuore, proprio il luogo dove lo scorso marzo Cristian chiese a Elena – oggi diventata sua moglie – di sposarla. Una proposta di matrimonio arrivata prima della gara contro l'Ancona Matelica davanti a 7mila tifosi e proprio sotto la curva Montagnani. Un “sì” festeggiato da tutto lo stadio come un gol.

Un amore nato e cresciuto nel segno del Modena

approfondimento

Modena in B, ricordi tutti i giocatori più famosi?

Oggi le nozze celebrate proprio sul prato verde del Braglia, con in sottofondo le note dell’inno del Modena, la colonna sonora della loro vita, e gli invitati – compreso il sindaco della città – seduti sui gradoni dello stadio, anziché sulle consuete panche della Chiesa. Un amore nato e cresciuto nel segno del Modena: colpo di fulmine scoccato al ritorno da una trasferta persa contro il Lecce nel 2007, da quel momento in poi gioie (per ultima la promozione in Serie B ottenuta nelle scorse settimana dalla squadra) e dolori per la propria squadra del cuore Cristian ed Elena li hanno sempre condivisi insieme. Fino al “sì” di oggi: una promessa, a sfondo gialloblù, per tutta la vita.