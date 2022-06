Venezia, in 5 giorni un milione e trecento mila euro dai tifosi

Da lunedì si apre la sottoscrizione libera per il Venezia Bond, voluto dalla società insieme a Tifosy Capital and advisory. C’è tempo fino al 7 luglio Condividi

E’ partita forte la campagna di finanziamento del Venezia. In soli 5 giorni da quando cioè e’ stata aperta la fase prioritaria di investimento per chi si era preregistrato nelle settimane scorse, ad oggi, si e’ vicini al 1milione e trecentomila euro di raccolta. E da lunedi 20 giugno l’apertura al pubblico per far crescere ulteriormente la cifra. (Per tutte le info: www.tifosy.com/veneziafc ). Sottoscrizioni che saranno aperte a tutti fino al 7 luglio a meno che il target venga raggiunto prima di questa data e a quel punto le sottoscrizioni verrebbero chiuse.

Tutti gli obiettivi del bond Lo sviluppo del centro sportivo, un progetto centrale per il futuro della società arancioneroverde. Le nuove strutture consentiranno di ospitare in un unico luogo tutte le componenti: la prima squadra maschile e femminile, il settore giovanile, il management e lo staff delVenezia. Nello specifico al termine dei lavori, la struttura comprenderà nuovi campi di allenamento, spogliatoi, palestre, strutture mediche e di riabilitazione per le squadre e la sede del Club.