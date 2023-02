Serie B, il programma della 24^ giornata

Riflettori puntati sul Ferrari per il big match tra Genoa e Palermo che apre la 24^ giornata di Serie B, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La capolista Frosinone ospita il Cittadella, mentre la Reggina cercherà il riscatto contro il Pisa. Bari-Cosenza chiuderà il programma domenica pomeriggio

Da Genova a Bari, da venerdì a domenica. La Serie B si prepara per la 24^ giornata che si preannuncia ricca di emozioni già dall'anticipo. Al Ferraris, infatti, il Genoa di Alberto Gilardino affronterà il Palermo di Eugenio Corini in una sfida dal sapore di Serie A. I rossoblù, secondi in classifica, vogliono dimenticare il ko contro il Parma, ma di fronte avranno una delle formazioni più in forma del campionato, reduce da nove risultati utili consecutivi. Sabato sono in programma otto incontri. La capolista Frosinone, a +11 sulle inseguitrici, se la vedrà con il Cittadella, mentre la Reggina cercherà il riscatto nella sfida interna con il Pisa. Il programma si concluderà poi domenica al "San Nicola" di Bari dove la squadra di Mignani, tornata alla vittoria nel turno precedente contro la Spal, ospiterà il Cosenza, ultimo in classifica con 22 punti.