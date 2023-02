Serie B, il programma della 25^ giornata

La venticinquesima giornata si apre all'Arena Garibaldi con Pisa-Venezia, domenica il posticipo Modena-Genoa. Tra i match del sabato riflettori puntati su Bari-Cagliari e Palermo-Frosinone. La Serie B è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La Serie B si prepara a vivere la venticinquesima giornata di campionato, da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte dall'Arena Garibaldi di Pisa con l'anticipo del venerdì tra la squadra di D'Angelo, tornata alla vittoria nel turno precedente contro la Reggina, che ospiterà il Venezia, in serie positiva da tre partite. Tra gli otto match in programma sabato, riflettori puntati su Palermo-Frosinone (la capolista è chiamata all'esame Barbera, lì dove i rosanero di Eugenio Corini non perdono da novembre) e Bari-Cagliari, in una sfida dal sapore di Serie A. Domenica, infine, è in programma il posticipo tra Modena e Genoa.