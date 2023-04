Palermo, i giocatori soccorrono una classe di studenti in aereo

Essere un esempio, dentro e fuori dal campo. Dovrebbe essere una delle principali aspirazioni di uno sportivo, sicuramente è stato così per i calciatori del Palermo, protagonisti di una curiosa vicenda sabato 1° aprile. Dopo aver perso 2-1 sul campo del Parma nella 31^ giornata della Serie B, i rosanero si sono diretti all’aeroporto di Bologna per prendere il volo di ritorno per Palermo. Sullo stesso aereo erano presenti anche due classi di scuola media, anche loro di ritorno in Sicilia dopo una gita scolastica in Emilia Romagna. Prima del decollo, uno degli studenti ha avuto un attacco di panico. L’equipaggio ha avviato come da prassi la proceduta di sbarco, intanto sull’aereo sono intervenuti subito il medico sociale del Palermo (Giuseppe Puleo) e una dottoressa presente a bordo: entrambi hanno soccorso il ragazzino, somministrando ossigeno e applicando le manovre previste per questi casi.