Esordio in campionato da incubo per l'Ascoli. Il debutto in casa del Cosenza passerà nella storia per le tre espulsioni nei confronti dei marchigiani, ricevute tutte nel primo tempo. Mai, infatti, una squadra è arrivata all'intervallo in otto uomini. La serie di cartellini rossi sventolati dall'arbitro Fourneau è iniziata al 36° minuto. Falasco, già ammonito, allarga il braccio su Tutino: per il direttore di gara è secondo giallo e rosso. L'uomo in meno e lo svantaggio di un gol porta l'Ascoli a sbilanciarsi in avanti e subire le ripartenze del Cosenza. Così arriva la seconda espulsione al 41° minuto, con Buchel che commette un fallo da ultimo uomo su D'Urso, lanciato da solo a rete. L'ultimo rosso, infine, è in pieno recupero e con l'aiuto del Var che richiama Fourneau per una gomitata di Forte su Fontanarosa a palla lontana. Anche in questo caso pochi dubbi e terza espulsione. Per l'Ascoli, i rossi non sono una novità visto che lo scorso anno è stata la squadra a riceverne di più: ben 10, oltre a 94 ammonizioni.