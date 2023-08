Serie B, 1^ giornata LIVE: le formazioni ufficiali

Dopo il pareggio senza reti tra Bari e Palermo, che ha aperto la nuova stagione, stasera altre tre partite della prima giornata di Serie B. Curiosità per il debutto di Pirlo con la sua Samp impegnata a Terni. Il Cosenza ospita l'Ascoli, la Cremonese aspetta allo 'Zini' il Catanzaro. Domani altri quattro match in programma. Tutto in diretta Sky Sport sui canali dedicati anche con l'opzione Diretta Gol (anche Serie A) sul canale 252. Tutti gli aggiornamenti qui su skysport.it