Il nome dei calciatori sulle maglie scritto in Braille, il codice per i non vedenti: così è scesa in campo la Reggiana con la Ternana, nel match della 25^ di B. Un’iniziativa per promuovere la sensibilizzazione e la cultura nei confronti della disabilità visiva, in vista della Giornata nazionale del Braille che si celebra il 21 febbraio. Le maglie saranno poi messe in vendita e il ricavato sarà utilizzato dal club granata per un progetto dedicato ai non vedenti al Mapei Stadium

