Serie B, 25^ giornata LIVE: dalle 14 su Sky

25^ GIORNATA

Termina in pareggio l'anticipo della 25^ di Serie B tra Ascoli e Cremonese. La squadra di Stroppa si porta momentaneamente in seconda posizione in attesa del Como e del Venezia, che giocheranno nel weekend. L'Ascoli rimane in zona play-out. Ecco la classifica dopo la partita di venerdì sera ASCOLI-CREMONESE, HIGHLIGHTS