Manfredi: "L'accordo con Ferrero è ai dettagli"

Nella prima intervista da presidente blucerchiato, il numero 1 della Samp fa il punto sulla questione dell'uscita di scena dell'ex proprietario Ferrero: "Per l'accordo di fronte al giudice siamo ai dettagli, mancano solo questioni tecniche ma il passato non deve più essere un alibi: dobbiamo impegnarci per far sì che questo club torni a essere dove merita". E sulla classifica, con la squadra di Pirlo ora settima e in zona playoff: "Prima di sognare dobbiamo lavorare"

“Prima di sognare dobbiamo lavorare”. Queste le parole di Matteo Manfredi in un’intervista a Sky Sport -la prima in assoluto rilasciata da quando ricopre il ruolo di presidente blucerchiato- a proposito del momento della Sampdoria, che dopo quattro vittorie nelle ultime cinque partite si è rilanciata ed è ora settima in classifica. Una posizione che per la prima volta in questo campionato garantirebbe alla squadra di Pirlo l’accesso ai playoff per la promozione in Serie A. “Non dimentichiamoci che fino a poche settimane fa le domande che mi venivano fatte erano di ben altro tenore -risponde il numero uno della Samp a proposito della possibilità playoff- Continuiamo a guardare dove guardavamo un mese fa: guardiamo al campo e al lavoro”.

Samp tra l'accordo con Ferrero e i nuovi investitori Manfredi non si è sottratto alla domande sui rapporti con la vecchia proprietà: “Siamo ai dettagli per l’accordo con Ferrero di fronte al giudice -ha spiegato Manfredi, a proposito del passaggio definitivo delle quote dalla vecchia alla nuova proprietà, che sancirà l’uscita di scena definitiva dell’ex proprietario e presidente Massimo Ferrero- Mancano solo questioni tecniche da sistemare. Noi dobbiamo pensare da subito a voltare pagina, guardare al passato non deve essere un alibi per la nuova società ma dobbiamo impegnarci per far sì che questo club torni a essere dove deve essere. Nuovi investitori? La Samp è di interesse per nuovi investitori, che guardano club gloriosi come la Samp. Abbiamo le finanze necessarie per sviluppare questo percorso e questo progetto”. leggi anche Samp, accordo tra Ferrero e la nuova proprietà

Samp, Pirlo e i calciatori al Gaslini con le uova Il presidente sampdoriano Matteo Manfredi era presente insieme alla squadra e all'allenatore Andrea Pirlo alla consueta iniziativa di solidarietà in favore dell'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova: i calciatori, come ogni anno, hanno portato in dono uova pasquali blucerchiate ai piccoli pazienti.