Samp-Reggiana, ci sarà anche Eriksson allo stadio

In occasione di Sampdoria-Reggiana, domenica 5 maggio alle 15, il "Ferraris" si vestirà a festa per accogliere uno dei più grandi mister della storia blucerchiata. Sugli spalti, infatti, ci sarà Sven-Göran Eriksson

Il 'Ferraris' si prepara ad accogliere Sven-Goran Eriksson in occasione di Sampdoria-Reggiana, in programma domenica 5 maggio alle 15. L'ufficialità è arrivata dal sito della Samp in cui si legge che appena ricevuto l’invito da parte del club, l’allenatore svedese ha accettato con orgoglio e commozione. Sarà quindi un pomeriggio in cui il “Ferraris” si vestirà per la festa in onore di uno dei più grandi mister della storia blucerchiata.