Playout Serie B, Bari e Ternana salve se...

Dopo l'1-1 di ieri sera allo stadio San Nicola nell'andata del playout di Serie B, ora l'appuntamento è per la gara di ritorno in programma giovedì 23 maggio, per stabilire chi retrocederà in C tra Bari e Ternana. Ecco tutte le possibili combizioni BARI-TERNANA 1-1, HIGHLIGHTS

All’andata è finita in parità, con il vantaggio barese di Nasti e il pari ternano di Gaston Pereiro. E adesso, per capire chi tra Bari e Ternana resterà in Serie B, l’appuntamento è per giovedì prossimo: il 23 maggio si gioca infatti la sfida di ritorno del playout di B. Una delle due squadre -o quella guidata da Federico Giampaolo o quella di Roberto Breda- si aggiungerà a Lecco, Feralpisalò e Ascoli e sarà la quarta retrocessa in Serie C.

Playout, come funziona Il playout di Serie B si gioca in doppio confronto, con la gara d’andata in casa della quartultima, appunto il Bari. Resta in Serie B chi ottiene più punti dopo le due sfide. In caso di parità di punti, conta la differenza reti. In caso di ulteriore parità, resta in B chi ha chiuso la stagione al quintultimo posto, cioè la Ternana. Non avendo chiuso il campionato a pari punti (Ternana 43 punti, Bari 41) al ritorno non sono previsti supplementari e rigori

Serie B, la Ternana si salva se... Avendo chiuso la regular season al quintultimo posto, a +2 punti sul Bari quartultimo, e avendo pareggiato la gara d’andata in trasferta allo stadio San Nicola, nella gara di ritorno la Ternana per rimanere in Serie B deve non perdere contro il Bari. Con una vittoria o un pari la squadra di Breda sarà salva

Serie B, il Bari si salva se… Dopo il pari dell’andata del playout, e partendo da una posizione di svantaggio in classifica dopo la regular season, per rimanere in Serie B al Bari nella gara di ritorno serve battere la Ternana. Con una sconfitta o un pareggio il Bari sarebbe in Serie C