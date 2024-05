Tutto ancora in bilico per determinare la quarta squadra retrocessa in Serie C. Nella gara di ritorno del playout la Ternana avrà a disposizione due risultati su tre per salvarsi al cospetto del Bari dopo l'1-1 del San Nicola. Il Bari parte forte con un palo di Sibilli ma la Ternana risponde: Casasola sbaglia un rigore, Distefano e Pereiro colpiscono due pali. Il Bari passa con Nasti ma Pereiro agguanta il pari con un tiro da fuori deviato

SERIE B, IL PROGRAMMA DI PLAYOFF E PLAYOUT