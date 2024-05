Al via i playoff di Serie B, turno preliminare al Barbera con i rosanero meglio piazzati nella regular season: può bastare un pareggio nei 120' per affrontare il Venezia in semifinale. Privo dello squalificato Nedelcearu, Mignani schiera Ceccaroni in difesa. Davanti giocano Insigne e Brunori alle spalle di Soleri. Pirlo punta su Ricci e Giordano, confermato il tridente con Esposito e Borini insieme a De Luca. Diretta alle 20.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW