Al triplice fischio finale esplode la gioia del Bari che conquista una salvezza complicata al termine di una stagione vissuta tutta in salita. La squadra di Federico Giampaolo dimostra carattere e trova la prima vittoria in trasferta del 2024 nella partita più importante. Trascinati dal loro capitano Valerio Di Cesare, i giocatori festeggiano insieme ai tifosi giunti in massa al Liberati

TERNANA-BARI 0-3, GOL E HIGHLIGHTS