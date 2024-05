Dopo il pareggio nella gara d’andata, il Bari deve vincere questa sfida, anche se è una delle due squadre a non avere ancora vinto in trasferta nel 2024 in Serie B (al pari del Lecco). In generale, i pugliesi non vincono da 13 gare esterne (5 pareggi, 8 sconfitte) nel campionato cadetto e non fanno peggio in una singola edizione del torneo (post regular season inclusa) dal 1984/85 (14).