Brescia-Palermo 1-0, gol decisivo di Adorni al 90'

Con un gol al 90’ di Davide Adorni, il Brescia batte il Palermo nel primo match di questa nuova Serie B. Un successo meritato da parte dei lombardi che hanno creato maggiori occasioni da gol, specialmente nella ripresa. Deludono i rosanero dopo la vittoria contro il Parma in Coppa Italia. Prima del match, omaggio del Rigamonti per Anna Danesi, Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi, la tre medaglie d’oro di Parigi nate a Roncadelle, in provincia di Brescia

BRESCIA-PALERMO 1-0

90' Adorni

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Cistana, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli (77’ Besaggio); Galazzi (83’ Corrado), Olzer (77’ Juric); Borrelli. All.: Rolando Maran



PALERMO (4-3-3): Gomis (37’ Desplanches); Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund (81’ Buttaro); Gomes, Blin, Ranocchia (67’ Saric); Insigne, Brunori (81’ Henry), Di Francesco (67’ Di Mariano). All.: Alessio Dionisi

È del Brescia la prima vittoria in questo campionato di Serie B. La squadra di Maran batte una delle favorite alla promozione diretta e lo fa in casa, al Rigamonti, grazie al gol al 90' di Davide Adorni. Delude il Palermo di Dionisi dopo il bell'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Parma con la vittoria al Tardini. Poco prima del match, omaggio nei confronti di Anna Danesi, Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi, le tre medaglie d’oro di Parigi nate a Roncadelle, in provincia di Brescia.