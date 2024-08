La società campana ha comunicato sul proprio sito ufficiale la nomina dell’architetto Roberto Busso come nuovo presidente del Consiglio d’amministrazione dopo le dimissioni di Danilo Iervolino. Busso sarà presentato allo Stadio Arechi in occasione della prima partita di campionato contro il Cittadella

La Salernitana annuncia la nomina del nuovo presidente del Consiglio d’amministrazione: sarà Roberto Busso, architetto d’origine piemontese, che diventa il nuovo numero uno del club campano in seguito alle dimissioni di Danilo Iervolini ratificate dal Cda. Il nuovo presidente sarà presente allo stadio Arechi in occasione della prima gara di campionato contro il Cittadella. Come fa sapere la stessa Salernitana, "A lui sono assegnati poteri di rappresentanza del club nell’ambito delle attività correnti ed in ogni sede istituzionale e sportiva. Contestualmente, il CdA rinnova il mandato all’amministratore delegato, dott. Maurizio Milan, il quale continuerà ad avere poteri gestionali e decisionali in qualità di rappresentante legale del club ". La Salernitana comunica anche che "Attraverso Idi Srl, il dott. Danilo Iervolino resta a pieno titolo l’unico azionista dell’U.S. Salernitana 1919 e, nel confermare il proprio impegno per lo sviluppo della società, intende augurare un sereno e proficuo lavoro al nuovo presidente".