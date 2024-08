Calciomercato LIVE: tutte le ultime news

Il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, ha parlato a Sky Sport di questi ultimi giorni di calciomercato: "Per il mercato in entrata si fanno tanti nomi. Potrebbe arrivare qualcuno in mezzo, ma anche se non dovesse succedere ci consideriamo a posto. Lopy e Niassé? Non voglio dire cose non vere, nessuno dei due è del Parma e nessuno dei due è così vicino. Siamo attivi, attenti, vigili, ma non siamo condannati a dover fare operazioni in entrata. Staremo a vedere".