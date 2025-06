Stroppa: "Forti strada facendo, futuro? Non so"

L'allenatore della Cremonese analizza la vittoria del Picco che ha regalato alla sua squadra la promozione in Serie A: "Siamo diventati forti strada facendo e il merito è di tutti". Su De Luca: "E' un giocatore che non molla mai, non segnava da un po', me lo aspettavo". Sul futuro: "Sono in scadenza, vediamo, tra un mese sarei disoccupato"

E' sorridente e soddisfatto Giovanni Stroppa al termine della finale playoff vinta contro lo Spezia, in cui è stato decisivo Manuel De Luca: "Dovevo tenere De Luca un po' in ghiacciaia perché ha accusato il colpo con il rigore sbagliato a Castellammare e quindi gli ho dato un turno di riposo - dice - Poi è un giocatore che lo vedete, al di là dell'apporto tecnico che dà alla gestione della squadra, è un calciatore che non molla, pressa tutti e dà una linfa caratteriale a tutto ciò che facciamo anche senza palla. Poi ci sono i numeri, un attaccante deve fare gol, glielo avevo predetto perché era da un po' che non faceva gol e lo aspettavo" . Ancora una finale vinta contro D'Angelo: "Mi dispiace, ci siamo parlati, abbiamo stima reciproca, se avessi perso sarei stato contento di perdere con lui, lo scorso anno gli avevo detto che avrebbe fatto un grande campionato, poi in finale uno vince e uno perde. La promozione più bella? Sempre l'utima".

"Futuro? Tra un mese sarò disoccupato"

Una Cremonese che dopo i festeggiamenti dovrà comunque pensare a come strutturarsi per rimanere in Serie A, a iniziare dall'allenatore: "Rimanere in Serie A? Quando ci penserò? Io sono in scadenza, dovete chiederlo alla società, tra un mese sarò un disoccupato - dice ancora - Io sono particolarmente legato a questa piazza, sono stati due anni straordinari, qua non si vince da soli, perché io prendo i complimenti ma c'è un grande staff e tutti i componenti della società. C'è un signore che decide, il presidente Arvedi, e per fortuna che esiste. Siamo diventati forti strada facendo, non era scontato e stasera abbiamo dimostrato la nostra qualità".