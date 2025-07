Pippo Inzaghi riparte da Palermo, una piazza speciale, come raccontato nel corso di “Torretta Café”, un talk show prodotto interamente dal club. "Io dal giorno che ho saputo che sarei stato l’allenatore del Palermo, sento responsabilità. La sento ogni giorno. È chiaro che qui è qualcosa di speciale. Ho capito dal mio Instagram cosa vuol dire allenare il Palermo, visto che è intasato e non riesco neanche ad aprirlo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti. All’inizio ai primi messaggi cercavo di rispondere, ma ora è più complicato visto che anche a casa coi bambini non ho tutto questo tempo libero. L’affetto, come dicevo prima, è sicuramente immeritato però mi sento molto responsabilizzato e molto carico. Non vedo l’ora di riempire il Barbera e di far capire agli altri come è difficile giocare contro di noi".