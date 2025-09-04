Notte drammatica ma con un lieto fine quella che lunedì ha coinvolto Alessandro Bellemo, centrocampista della Sampdoria in vacanza con la famiglia a Sottomarina, che ha soccorso e salvato una turista polacca accoltellata da un uomo con problemi psichici. La donna è fuori pericolo nonostante le gravi ferite, l'aggressore è stato individuato dalle forze dell'ordine come riporta 'La Nuova Venezia'

Una notte drammatica ma con un lieto fine lunedì a Sottomarina , frazione di Chioggia nel veneziano, quando una turista polacca è stata brutalmente aggredita e accoltellata mentre portava a spasso il cane. Le forze dell'ordine hanno individuato il sospettato, un 25enne con problemi psichici, mentre fortunatamente la donna è fuori pericolo nonostante le gravi ferite riportate. Provvidenziale l'intervento di Alessandro Bellemo , centrocampista 30enne della Sampdoria ed ex capitano del Como, che si trovava in vacanza proprio nel comune di cui è originario e dove è avvenuta l'aggressione.

Soccorsa in strada prima dell'arrivo dell'ambulanza

Bellemo stava trascorrendo la serata a casa del fratello insieme alla compagna e al figlio neonato, quando ha sentito le urla della donna. Monika Grimm, 34enne polacca residente in Baviera, era appena arrivata nella località balneare insieme al compagno e al figlio rimasti in appartamento a riposare. Successivamente stava passeggiando insieme al cane Lucky prima di essere aggredita alla testa, al collo e alla schiena da un uomo col volto coperto da un casco. Tra i primi a soccorrerla c'è stato proprio Bellemo insieme al fratello Stefano, che ha raccontato a 'La Nuova Venezia': "L'abbiamo accompagnata quasi fino all'interno della mia abitazione chiamando i soccorsi anche grazie all'aiuto di alcuni inquilini del palazzo che parlavano tedesco. All'inizio era cosciente, poi sempre meno. Ma continuava a chiedere del cagnolino". L'ambulanza è arrivata tempestivamente prestando cure immediate alla donna, mentre il presunto aggressore è stato immediatamente individuato dalle forze dell'ordine. E l'indomani è stato ritrovato anche il cane della turista, che era fuggito spaventato.