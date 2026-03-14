A 24 anni sembrava impossibile riuscire a entrare davvero nel mondo del professionismo. Almeno per lui. Ora che ne ha 27 è tra i protagonisti del Pescara che lotta per la salvezza in B. Dell'attaccante, scrive Augusto De Bartolo, che lo ha allenato ai tempi della Vastese
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