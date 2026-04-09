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Il ritorno di Lorenzo Insigne ha riacceso Pescara e la sua corsa salvezza

Daniele Barone

Daniele Barone
©Getty

Il ritorno di uno dei tre eroi di 'Zemanlandia' ha ridato fiducia, calore  e punti all'ambiente biancoazzurro, che per la prima volta dall'inizio della stagione vede la salvezza come un obiettivo concreto

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