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il talento

Emanuele Rao e l’arte rara di saltare l’uomo

Emiliano Tomasini

In Serie B è il talento del momento: con i suoi dribbling e le sue giocate di classe sta trascinando il Bari in una stagione non semplice. Vito Grieco, che lo ha allenato nella Primavera della Spal, racconta a Sky Sport Insider cosa rende così speciale Emanuele Rao

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