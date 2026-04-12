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l'intervista

Iannarilli: "Io, portiere goleador che ha rischiato la vita"

Valentino Della Casa
@Foto Artpress di Arturo Greco

Il portiere dell'Avellino ha segnato allo scadere il gol del pareggio contro il Catanzaro: “Non mi sono consultato con nessuno, sono salito e non mi hanno marcato…”. È la seconda volta che segna in carriera ed è la seconda volta che lavora con Ballardini. Dall'infortunio alla milza che ha rischiato di fargli perdere la vita, agli obiettivi futuri: “A 35 anni non ho alcuna intenzione di smettere”

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