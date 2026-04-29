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'Lo specialista' Giovanni Stroppa è pronto a rifarlo: il suo Venezia è a un passo dalla A

Daniele Barone

Daniele Barone
©IPA/Fotogramma

Al Venezia basta una vittoria a La Spezia per chiudere il campionato e tornare in Serie A. Per Stroppa sarebbe la quarta promozione (in otto stagioni!), ma la prima da vincitore del campionato. Il racconto di una stagione costruita con idee chiare, un gruppo forte e la firma di uno specialista della B

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