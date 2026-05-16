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La partita più importante della carriera di Alberto Aquilani

Daniele Barone

Daniele Barone
©IPA/Fotogramma

Calcio propositivo e un buon mix tra gioventù ed esperienza: mai come in questa stagione il Catanzaro sembra pronto a tentare la scalata nei playoff. Merito anche del suo allenatore, sempre più in sintonia con il gruppo e la città

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