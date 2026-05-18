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Il profeta diventato Re: l'incoronazione di Pietro Iemmello e i sogni di Catanzaro

Daniele Barone

Daniele Barone
©IPA/Fotogramma

Un ritorno a casa diventato rinascita: Pietro Iemmello è il leader tecnico ed emotivo del Catanzaro. Gol e continuità lo hanno reso decisivo nella stagione dei giallorossi, che inseguono la Serie A con il loro 'Re' in campo

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