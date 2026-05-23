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Monza e Catanzaro, così diverse e così simili davanti al sogno Serie A

Daniele Barone

Daniele Barone
©Getty

Cutrone, arrivato a gennaio, è stato il fattore per i lombardi, tornati in Serie B solo nella scorsa stagione. Per Iemmello (eroe nella propria città) e compagni invece la Serie A manca addirittura da 48 anni. Solo 180 minuti a dividere due realtà molto diverse da un sogno comune

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