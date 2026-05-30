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La storia del Monza si scrive il 29 maggio: 4 anni dopo un'altra promozione in Serie A

Daniele Barone

Daniele Barone
©Getty

I biancorossi tornano in Serie A dopo una sola stagione, convincendo nel gioco e nell'identità nonostante le fatiche dei playoff. Tanto merito anche all'uomo in panchina, eredità lasciata da Adriano Galliani alla nuova proprietà americana

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