Jacopo Segre, uno degli ex di giornata, festeggia le 200 gare da professionista, sommando finora 10 gare di A, 131 di B, 43 di C, 6 di coppa Italia e 9 in altri tornei con le casacche di Piacenza, Venezia, ChievoVerona, Torino, Spal, Perugia e Palermo. Debutto assoluto il 7 novembre 2016, serie C, Piacenza-Como 3-1.