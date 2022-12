Dopo il successo sulla Reggina il Frosinone vuole proseguire nella sua marcia in vetta Avversario di turno è il Pisa che è in lotta per un posto ai playoff. Grosso schiera R. Insigne insieme a Mulattieri e Garritano, D'Angelo risponde con Gliozzi unica punta, Morutan e Tramoni alle spalle. Diretta Sky Sport Calcio e NOW TV alle 20.30. Disponibile su Sky Go anche in HD