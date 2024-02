Serie B, Ascoli-Cremonese: termina 0-0 l'anticipo della 25^ giornata

Non vanno oltre lo 0-0 Ascoli e Cremonese nell’anticipo della 25^ giornata di Serie B in una partita intensa, ma non con tante emozioni. Nella ripresa la Cremonese trova il vantaggio con Tsadjout, ma il gol viene annullato per il fuorigioco di Sernicola durante l’azione. La Cremonese sale momentaneamente in seconda posizione a -1 dal Como e -2 dal Venezia che giocano nel weekend, mentre l’Ascoli rimane in zona play-out a quota 23 punti

LA CLASSIFICA