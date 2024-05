Si inaugurano le semifinali dei playoff: al Barbera si gioca Palermo-Venezia. Entrambe le squadre vogliono proseguire la corsa verso la promozione in Serie A ma in questo caso la squadra di Vanoli parte con il vantaggio di aver concluso meglio la regular season. Diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD