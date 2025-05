Nel giorno dell'udienza al Tribunale Federale Nazionale, il Brescia è stato penalizzato di 4 punti (per non aver "ritualmente assolto agli obblighi di versamento" di Irpef e Inps per quattro mensilità) più altri 4 da scontare la prossima stagione. Un verdetto di primo grado che porta il Brescia al terz'ultimo posto nella stagione appena conclusa e lo manda in Serie C. Una sentenza favorevole al Frosinone, salvo, e alla Samp, che guadagna una posizione e può giocare il playout con la Salernitana: le news in diretta