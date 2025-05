Il tabellone dei playoff di Serie B

Introduzione

Ufficiali tutti i verdetti della Serie B, stagione regolare che si conclude e apre alla post season. Si parte sabato 17 maggio col turno preliminare dei playoff in gara secca: ecco Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo. A partire dalle semifinali entrano in gioco Spezia e Cremonese. In programma anche il playout tra Frosinone e Salernitana a partire da lunedì 19 maggio. Ecco tutte le date e gli orari



SERIE B: CLASSIFICA - VERDETTI