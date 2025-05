Nel giorno in cui erano attese novità sul caso Brescia, è arrivata la decisione su tre club che nella stagione appena conclusa hanno giocato in Lega Pro: il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 14 punti di penalizzazione al Messina (retrocesso in D) e 9 alla Triestina (salvo dopo i playout di C). Le penalizzazioni dovranno essere scontate nella prima stagione sportiva utile a partire dal 2025-2026. L'udienza che riguarda il Foggia posticipata al 19 giugno

Quattordici punti di penalizzazione per il Messina, nove per la Triestina, da scontare nella prima stagione sportiva utile a partire dalla prossima. Questa la decisione del Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, che oggi ha sanzionato i due club, nella stagione appena conclusa inseriti nel girone A e C della Lega Pro. Entrambi i club hanno disputato i playout: il Messina è retrocesso in Serie D, perdendo contro il Foggia, la Triestina si è salvata, rimanendo in C a spese del Caldiero Terme. Dopo il deferimento successivo alla segnalazione della Co.Vi.So.C, come si legge in una nota diffusa dalla Figc, “i due club, insieme ai rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, per via di una serie di violazioni di natura amministrativa, sconteranno la penalizzazione nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026”. Accolta invece l’istanza di rinvio presentata dal Foggia, con l’udienza che è stata posticipata a giovedì 19 giugno.