La vittoria contro la salernitana aveva alimentato le speranze di salvezza, occorreva vincere a Castellammare contro la Juve Stabia, ma la Sampdoria ha ottenuto solo un pari che vale la prima e, a suo modo storica, retrocessione in Serie C per il club blucerchiato. La Samp chiude il suo campionato con 41 punti, al terzultimo posto della classifica, davanti solo a Cittadella e Cosenza. La Juve Stabia chiude quinta e affronterà il Palermo ai playoff

RISULTATI - CLASSIFICA - VERDETTI