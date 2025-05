Serie B, risultati della 34^e ultima giornata LIVE

Con Sassuolo e Pisa già promosse resta da definire la terza squadra che salirà in serie A. Ci si arriverà attraverso i playoff. A 90' minuti dalla fine lo Spezia è al terzo posto con 63 punti, due in più della Cremonese, e ha bisogno di almeno un punto in casa contro il retrocesso Cosenza per blindarlo. Cremonese ancora in corsa per il terzo posto in caso di sconfitta dello Spezia e vittoria sul Pisa ma comunque certa del quarto posto che le consente di saltare il primo turno playoff. Juve Stabia a 54, Catanzaro a 52 e Palermo a 51 sono sicure dell'accesso agli spareggi e possono solo cambiare la loro posizione dopo l'ultima giornata. Il Cesena che è a 50 punti ha bisogno di un punto per essere certo o deve sperare di non arrivare pari al Bari che negli scontri diretti è in vantaggio. Nell'ultima giornata si giocano Sudtirol-Bari e Modena-Cesena.. A oggi questa sarebbe la griglia dei playoff

Juve Stabia-Cesena (quinta contro ottava) in gara secca

Catanzaro-Palermo (sesta contro settima) in gara secca

Le semifinali sarebbero invece

Spezia contro la vincente di Catanzaro-Palermo (ritorno in casa ligure)

Cremonese contro la vincente di Juve Stabia-Cesena (ritorno a Cremona)

Le vincenti del doppio confronto si affronterebbero in finale con gara di ritorno, come detto, in casa della squadra meglio piazzata in campionato