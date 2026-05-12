Sarà il secondo confronto in panchina, quello di martedì, tra Alberto Aquilani e Davide Ballardini. Il primo è quello di un mese fa giocato in Irpinia e terminato 1-1. L’attuale tecnico giallorosso ha incontrato due volte il club biancoverde e non ha mai perso: un pareggio e una vittoria. Sarà il terzo incrocio contro il Catanzaro, invece, per l’ex allenatore della Cremonese dopo lo 0-0 di Cremona nella gara d’esordio della Serie B 2023-2024 arrivato contro la squadra di Vivarini e l’1-1 di Avellino dello scorso aprile.