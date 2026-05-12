Catanzaro-Avellino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Al Ceravolo va in scena la seconda sfida del primo turno dei playoff di Serie B. Aquilani sceglie Liberali e Di Francesco in appoggio alla punta Pittarello. Ballardini col tridente Patierno-Palumbo-Russo. Calcio d'inizio alle 21
I precedenti in gare ufficiali sono in totale 47. Il bilancio vede leggermente in vantaggio l'Avellino con 16 vittorie contro le 15 del Catanzaro. Sono ben 16, invece, i pareggi: l’ultimo maturato ormai un mese fa, lo scorso 11 aprile 2026 sul sintetico del “Partenio Lombardi”.
Il primo incrocio tra le due squadre
Il primo storico incrocio in assoluto, invece, risale al 26 dicembre 1948 in Serie C e vide il Catanzaro uscire sconfitto 2-1 in Irpinia.
Gli scontri diretti al Ceravolo
Tradizione positiva al “Ceravolo“ contro l’Avellino per il Catanzaro: 11 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte (l’ultima datata 3 marzo 2021 in C per 1-0 con gol di Bernardotto) con 35 gol all’attivo e 21 reti al passivo.
Come è andata l'ultima volta
L’ultimo precedente nella casa giallorossa risale al 13 dicembre 2025 e si chiuse 1-0 per i ragazzi di Aquilani grazie al gol firmato da Cisse.
L'ultimo successo dell'Avellino a Catanzaro 20 anni fa
Sei i successi consecutivi dei giallorossi contro i biancoverdi, che in Serie B non vincono a Catanzaro dal 5 ottobre 2006 (1-2 con doppietta di Danilevicius e gol di Giorgio Corona).
Le sfide tra gli allenatori
Sarà il secondo confronto in panchina, quello di martedì, tra Alberto Aquilani e Davide Ballardini. Il primo è quello di un mese fa giocato in Irpinia e terminato 1-1. L’attuale tecnico giallorosso ha incontrato due volte il club biancoverde e non ha mai perso: un pareggio e una vittoria. Sarà il terzo incrocio contro il Catanzaro, invece, per l’ex allenatore della Cremonese dopo lo 0-0 di Cremona nella gara d’esordio della Serie B 2023-2024 arrivato contro la squadra di Vivarini e l’1-1 di Avellino dello scorso aprile.