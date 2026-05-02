Catanzaro-Palermo, il risultato LIVE della semifinale playoff di andata di Serie B
Dopo il pari per 2-2 nell'andata dell'altra semifinale tra Juve Stabia e Monza, va in scena l'andata tra Catanzaro e Palermo. Sfida tra Aquilani e Inzaghi. Primo tempo a senso unico: Iemmello segna dopo appena 49 secondi, poi firma il bis al 15'. Al 40' tris dell'ex Milan Liberali. Calcio d'inizio alle 20
Primo tempo a senso unico
La squadra di Inzaghi non c'è, Catanzaro scatenato e 3-0 all'intervallo! Iemmello apre la partita di testa dopo appena 49 secondi. Sempre suo, e sempre di testa, il 2-0 al 15'. Pittarello si mangia il 3-0, poi realizzato dall'ex Milan 19enne Liberali, con una magia. In mezzo uno solo squillo del Palermo con un colpo di testa di Ceccaroni largo di poco. Ricordiamo che, a parità di risultato tra andata e ritorno, passerà il Palermo, che al momento è però pesantemente sotto.
45'+4 - Ancora caos in campo. Pierozzi viene ammonito dopo un pestone su Brighenti. Si scaldano gli animi.
45' - Cinque di recupero.
È uno show del Catanzaro! 3-0 di Liberali!
41' - Iemmello imbuca per l'ex scuola Milan sulla destra dell'area, grande sterzata verso il centro con cui si libera dell'avversario, poi mancino rasoterra chirurgico sul secondo palo! 3-0 del Catanazaro in un tempo sul Palermo!
Squillo del Palermo
40' - Colpo di testa di Ceccaroni sul primo palo su corner dalla destra: palla diretta sul secondo palo e larga di poco! E' il primo vero guizzo della partita della squadra di Inzaghi.
33' - Giallo per Ranocchia, che ha involontariamente spinto Petriccione sui tabelloni a fondo campo. Ranocchia ha chiesto immediatamente scusa dopo l'impatto. C'è stato un piccolo accenno di rissa, ma tutto è tornato alla normalità dopo pochi istanti. Anche Petriccione sta bene.
Il Palermo non c'è
23' - Dribbling secco di Pontisso che si presenta al tiro col destro a giro dal limite, da posizione centrale. Palla larga non di molto, nuova occasione Catanzaro.
Catanzaro scatenato, Pittarello si mangia il 3-0
19' - Brutta palla persa da Ceccaroni e verticalzzazione immedata per Pittarello che, tutto solo contro Jornen, manda clamorosamente alto il tris!
Ancora Iemmello! 2-0 del Catanzaro dopo controllo Var
15' - Angolo dalla destra, spizzata di Brighenti di testa e girata, sempre di testa, in rete sul secondo palo sempre di Iemmello. Gol inizialmente annullato per fuorigioco, ma poi convalidato dal Var (la posizione del capitano del Catanzaro era abbondantemente regolare).
Non solo B, LIVE su Sky ci sono i playoff del 2° turno di fase nazionale di C
5' - Si riparte, almeno 3 minuti di stop per i fumogeni.
Fumogeni dopo il gol sul Ceravolo, non si vede più nulla. Per ora si attende la possibilità di riprendere la partita.
Meno di un minuto, subito gol: segna Iemmello! Catanzaro avanti
1' - 49 secondi sul cronometro! Cross dalla destra di Cassandro: Iemmello stacca al centro tra due difensori del Palermo, impatta benissimo e manda in rete. Che inizio!
Catanzaro in giallorosso, Palermo in bianco.
Squadre in campo! Ricordiamo il regolamento della doppia semifinale
Come funzionano le semifinali playoff? Le due semifinali si svolgono su gare di andata e di ritorno, con ritorno in casa della meglio classificata nella stagione regolare (quindi Palermo e Monza). In caso di parità nel risultato aggregato, passa in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare senza la disputa dei supplementari e tantomeno dei tiri di rigore. Tradotto: in situazione di perfetta parità sarebbero Monza e Palermo a volare in finale.
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Inzaghi-Aquilani e quelle 4 partite giocate insieme
Forse non tutti ricordano che i due allenatori di oggi hanno condiviso lo spogliatoio da calciatori per un anno, neanche uno qualsiasi, ma l'ultimo da calciatore di Pippo Inzaghi. Milan stagione 2011/12: Aquilani era rossonero in prestito dal Liverpool, Inzaghi al momento dell'addio. Tre partite insieme in quel Milan (compresa l'ultimissima da calciatore di Inzaghi contro il Novara) più una con la nazionale azzurra: era un'amichevole del 2007 persa 3-1 contro l'Ungheria.
La formazione ufficiale di Aquilani
• CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. All. Aquilani
• Uno solo cambio per Aquilani rispetto all'XI iniziale del primo turno playoff: out Di Francesco, dentro Iemmello, con Alesi che si sposta in fascia
La formazione ufficiale di Inzaghi
• PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All. Inzaghi
• Davanti pochi dubbi: ci si affida al capocannoniere della B (24 gol) Pohjanpalo, supportato come spesso da Le Douaron e Palumbo (che recupera). Bani solo dalla panchina
Come funzionano le semifinali playoff
Le due semifinali si svolgono su gare di andata e di ritorno, con ritorno in casa della meglio classificata nella stagione regolare (quindi Palermo e Monza). In caso di parità nel risultato aggregato, passa in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare senza la disputa dei supplementari e tantomeno dei tiri di rigore. Tradotto: in situazione di perfetta parità sarebbero Monza e Palermo a volare in finale.
Le date dei due ritorni
- MONZA vs JUVE STABIA, martedì 19 maggio ore 20
- PALERMO vs CATANZARO, mercoledì 20 maggio ore 20
Playoff Serie B, le finali in diretta su Sky Sport
Ricordiamo che, in attesa del completamento dellle due semifinali, sui canali di Sky Sport saranno trasmesse le due finali playoff che eleggeranno l'ultima squadra promossa in Serie A.
Gli highlights dell'altra semifinale di andata giocata ieri. Juve Stabia-Monza 2-2
Il Catanzaro ha già superato un turno playoff: qui gli highlights del 3-0 all'Avellino
Una vittoria a testa negli scontri diretti in stagione
Il Catanzaro ha vinto l'andata per 1-0 in casa con gol di Alphadjo Cissè. Al ritorno vittoria Palermo per 3-2 con gol partita di Joel Pohjanpalo su rigore a 4' dalla fine.
Una sola posizione di distanza, ma anche 13 punti di gap
Questo è quello che ha detto la classifica finale della stagione. Il Palermo ha chiuso quarto, il Catanzaro quinto, ma tra le due ci sono stati ben 13 punti di margine (Palermo 72, Catanzaro 59)
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Dopo il pari per 2-2 nell'andata dell'altra semifinale tra Juve Stabia e Monza, va in scena l'andata tra Catanzaro e Palermo. Sfida tra Aquilani e Inzaghi: in caso parità tra andata e ritorno sarebbe il Palermo a volare in finale. Calcio d'inizio alle 20