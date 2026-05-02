Come funzionano le semifinali playoff? Le due semifinali si svolgono su gare di andata e di ritorno, con ritorno in casa della meglio classificata nella stagione regolare (quindi Palermo e Monza). In caso di parità nel risultato aggregato, passa in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare senza la disputa dei supplementari e tantomeno dei tiri di rigore. Tradotto: in situazione di perfetta parità sarebbero Monza e Palermo a volare in finale.