Tanti giocatori, da campionissimi del calcio italiano a qualche meteora, l'attuale Ct della nazionale Spalletti e il dirigente campione d'Italia Marotta. Tanti volti celebri sono passati da Venezia e hanno lasciato un bel ricordo, in particolare a cavallo tra gli anni 2000, ma non solo. Ripercorriamo i più noti nella storia del club, in rigoroso ordine alfabetico

