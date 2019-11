Catanzaro-Catania 3-0. Gol di Celiento, Tascone e Nicastro: Lucarelli ko

Vittoria importante in chiave playoff per la squadra di Grassadonia. Catania in 10 dalla fine del primo tempo per l'espulsione di Bucolo: di Celiento, Tascone e Nicastro le reti che nella ripresa decidono il match

Continua la striscia positiva del Catanzaro (otto punti nelle ultime quattro) nel posticipo della 15^ giornata di Serie C. Al Nicola Ceravolo, il Catania va ko per 3-0 e scivola all'undicesimo posto del girone C. Brutta sconfitta per gli uomini di Cristiano Lucarelli, che crollano nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. Decisiva, ai fini del risultato, la doppia ammonizione rimediata da Bucolo appena prima della pausa. Il Catanzaro è allora uscito alla distanza infilando Furlan per due volte tra 56' e 60': l'1-0 porta la firma di Celiento al termine di una bella azione personale, poi Tascone segna il raddoppio a porta vuota su assist di Kanoute. Finale gestito in scioltezza dalla squadra di Gianluca Grassadonia, con Nicastro che trova il tris in pieno recupero dopo un palo colpito da Fischnaller. Con questa vittoria il Catanzaro vola a quota 24, fermo a 20 invece il Catania.



Catanzaro-Catania 3-0

56' Celiento, 60' Tascone, 93' Nicastro

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro, Celiento, Martinelli, Pinna; Statella (71' Urso), Maita, Tascone (86' Risolo), Favalli (80' Nicoletti); Casoli, Kanoute (80' Fischnaller), Nicastro. All.: Grassadonia.

CATANIA (3-5-2): Furlan; Silvestri, Biagianti (61' Barisic), Esposito; Biondi, Bucolo, Rizzo, Pinto (50' Marchese), Di Molfetta (46' Llama); Mazzarani, Di Piazza. A disp. Martinez, Noce, Fornito, Lodi, Curiale, Di Stefano. All. Lucarelli.