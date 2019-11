Serie C, Paganese-Bari 0-1: decide un gol di Antenucci

Paganese-Bari finisce 0-1. I pugliesi vincono grazie al gol di Antenucci che sale a 10 reti in campionato. Il Bari trova il decimo risultato utile consecutivo ed è quarto in classifica nel girone C a meno 8 dalla Reggina capolista

Nel girone C Paganese-Bari finisce 0-1 con il gol decisivo di Mirco Antenucci al 71'. Con questa vittoria di misura il Bari sale a 29 punti ed è quarta in classifica. La distanza con la Reggina capolista però rimane di 8 punti dopo la vittoria a tavolino 0-3 dei calabresi a Rieti. Per l'attaccante ex SPAL questo è il decimo gol in campionato. Allo stadio Marcello Torre di Pagani piove a dirotto e il campo è pesante. Nel primo tempo la partita rimane bloccata e le occasioni sono poche. Il Bari tenta di sbloccarla al 42' con Antenucci che però manda alto il suo tentativo di testa. Nel secondo tempo i pugliesi ci provano con più convinzione e al 71' trovano il gol del vantaggio grazie a un destro al volo di Antenucci che supera Baiocco. Nel finale occasione per la Paganese con Carotenuto che tira dal limite: deviazione decisiva di Bianco.

Paganese-Bari 0-1: il tabellino

71' Antenucci

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino (39' st Bonavolontà), Stendardo, Panariello; Mattia (28' st Carotenuto), Caccetta, Capece, Gaeta, Perri (39' st Musso); Alberti, Guadagni (13' st Scarpa). A disposizione: Scevola, Campani, Sbampato, Bramati, Lidin, Bonavolontà, Acampora, Musso. Allenatore: Erra.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Folorunsho (16' st Hamlili), Bianco, Schiavone; Terrani (16' st Neglia); Antenucci (45' st Costa), Simeri (35' st Ferrari). A disposizione: Marfella, Corsinelli, Cascione, Esposito, Awua, Scavone, Kupisz, Floriano. Allenatore: Vivarini.

ARBITRO: Colombo (Santi-Pragliola)

NOTE: Ammoniti: Guadagni (P), Caccetta (P), Bianco (B), Ferrari (B), Neglia (B), Panariello (P), Costa (p). Angoli: 4-4. Recupero: 1'-5'.